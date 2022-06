Schwetzingen/Rheinau. Die Feuerwehr ist am frühen Sonntagmorgen zu einem Brand in einem Recyclingbetrieb im Mannheimer Stadtteil Rheinau ausgerückt. Nach Angaben der Feuerwehr soll eine Explosion den Brand ausgelöst haben. Das Feuer konnte gelöscht werden. Die Nachlöscharbeiten dauern an. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.

