Brasilianischer Musiker im Palais Hirsch

Schwetzinger. Coronavirus, Krieg in der Ukraine, politische Spannungen – die schlechten Nachrichten dominieren den Alltag und stressen das menschliche Gemüt. Alles wird schnelllebiger. Deshalb ist es wichtig, auch einmal durchzuatmen und etwas Schönes zu erleben – zum Beispiel: Musik. Dirceu Braz ist wieder auf Tour und spielt Werke aus seinem neuen Album: „Flying to Paradise“. Damit kommt er am Freitag, 25. März, um 20 Uhr ins Palais Hirsch am Schlossplatz in Schwetzingen.

Diesmal greift der bekannte Musiker nicht nach der Bachtrompete, sondern nach einem Cornet von Roy Benson. Mit weichen und präzisen Tönen verzaubert Braz das Publikum. Das neue Konzertprogramm besteht aus Jazz, Samba, Funk, meditativer Musik und vielen Improvisationen.

Karten vorab oder am Abend

Der Solotrompeter aus Brasilien kommt nicht allein: Charlotte Volland (Flöte), Georg Früte (Kontrabass) und Werner Fuego (Saxofon) verstärken das Team mit einem Sampler-Orchester in Hintergrund. Das Programm enthält eigene Werke von Geraldo Matias Jr. und Dirceu Braz. Zusammen haben die beiden Künstler schon über 40 Sounds geschrieben. Davon sind zwölf Stücke auf einer CD-Aufnahme zu hören. Der Reinerlös aus diesen Konzerten kommt Kindern in Brasilien zugute. Dort wird in Mogi das Cruzes/São Paulo, ein Haus der Hoffnung gebaut.

Der Eintritt kostet 20 Euro, Karten sind zum Beispiel im SZ-Kundenforum in der Carl-Theodor-Straße 2 (via Reservix) und an der Abendkasse erhältlich. Weitere Infos und Kartenreservierung sind zudem unter der Nummer 0178/91 77 323 möglich.

Neben dem Konzert in Schwetzingen tritt Dirceu Braz zudem am Sonntag, 27. März, um 17 Uhr im Gemeindesaal der Lukaskirche in Mannheim auf. zg