"Brauhaus zum Ritter" für Wintersaison vorbereitet

Schwetzingen. Thomas Armbruster ist zufrieden mit der Außensaison auf der Schlossplatzterrasse des Schwetzinger „Brauhaus zum Ritter“: „Unsere Gäste waren froh, dass wir für sie da waren und hatten durchaus Nachholbedarf nach den langen Monaten des Lockdowns. Sie haben sich prima an die bei uns geltenden Regeln gehalten“, sagt er.

Jetzt beginnt die Wintersaison und beim „Brauhaus zum Ritter“ hatten sich die Wirtsleute ja schon 2020 gut vorbereitet. Sie beauftragten die Schwetzinger Firma Geo damit, ein speziell für die Pandemie entwickeltes System von Glaswänden zu montieren, mit dem das Brauhaus alle Tische nutzen kann und das zudem größtmögliche Sicherheit für die Gäste gewährleistet. Die Glasabtrennungen, die sehr hochwertig und farblich passend gefertigt sind und ein Hopfendekor bekommen haben, sorgen dafür, dass Aerosole nicht von Tisch zu Tisch schweben. Selbst im WC-Bereich zwischen Urinalen und Waschbecken wurden Trennwände installiert.

Kernstück für den hohen Sicherheitsstandard im „Ritter“ ist aber die große Lüftungsanlage. Die sorgt dafür, dass die verbrauchte Luft in allen Räumen stetig abgesaugt und fünfmal pro Stunde durch 100 Prozent Frischluft komplett ausgetauscht wird. Damit ist das „Brauhaus zum Ritter“ bestens für die kalte Jahreszeit gerüstet. Alles wurde von Geo auf Maß gefertigt. Eine tolle regionale Zusammenarbeit also, die auch den amtlichen Stempel von Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel bekommen hat.

Armbruster ist klarer Verfechter einer einheitlichen bundesweiten 2G-Regel in der Gastronomie. „Dann weiß jeder, was er darf und was nicht. Bei uns sind alle Mitarbeiter geimpft, wir haben sogar eine eigene Aktion angeboten. Und ich hielte es auch für richtig, wenn jetzt in allen Betrieben 2G eingeführt werden soll. Die Arbeitgeber müssen doch, um entsprechend reagieren zu können, wenigstens nach der Impfbescheinigung fragen dürfen“, sagt er. Die jetzige Notlage ist für ihn wie ein Déjà-vu aus dem vergangenen Jahr. „Es ist traurig, dass nicht frühzeitig Maßnahmen ergriffen wurden. Das ist ein Versagen der Politik. Der Bundestag sollte über künftige Maßnahmen entscheiden, nicht irgendwelche Runden“, sagt er uns.

Glas Sekt aufs Haus

Im „Brauhaus zum Ritter“ werde man streng kontrollieren. Es sei für ihn unverständlich, wie lax das manche Wirte nehmen. Abgesagt hat er die Silvesterparty. „Ich halte es für nicht angebracht, hier groß zu feiern, während in den Kliniken Menschen mit dem Tod kämpfen und die Pflegekräfte am Limit sind. Dafür machen wir jetzt erstmals an Neujahr auf und jeder Gast erhält auf ein gesundes 2022 ein Glas Sekt aufs Haus.“ jüg