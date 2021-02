Wenn sie gutes Bier in großen Holzfässern einlagern, in denen vorher Bourbon, Rum, Tequila oder Sherry reifte, frönen Bierbrauer ihrer Königsdisziplin. Welde Braumeister Stephan Dück weiß das bestens, weshalb er am Samstag, 6. Februar, einige seiner holzfassgereiften Favoriten bei seiner digitalen Bierprobe aus dem Welde Brauhaus in Schwetzingen vorstellt. Wie so eine Holzfassreifung geht, welche Aromen sich wann warum entwickeln und was das Besondere an den fassgereiften Spezialitäten ist, will Dück anhand von unterschiedlichen Bieren erklären.

Stephan Dück ist unbestritten ein Meister seines Fachs. Der Biersommelier widmet sich bei seiner Verkostung holzfassgereiften Bieren, deren Herstellung er richtig spannend findet. „Sie sind durch die Kombination von Malz und Holzfass-Sorte ausgesprochen komplex im Aroma und durch den höheren Alkoholgehalt stark im Geschmack“, berichtet Dück. Das seien Biere, die er am liebsten in angenehmer Umgebung und in aller Ruhe genieße. Was er auch allen anderen Bierfans ans Herz legen wolle.

Aus Plankstadt kommt der Welde Bourbon Barrel Bock. In uralten Gewölbekellern in Zusmarshausen reift der Aged Bock von Schwarzbräu. Das Imperial Vanilla Stout von Hanscraft & Co hat lange elf Monate in ehemaligen Weinbrand- und Portweinfässern gelagert. Bei der in Mendig ansässigen Vulkanbrauerei reift in früheren Bourbon-Fässern ein Doppelbock. Roeselare ist die Heimat der belgischen Brouwerij Rodenbach, deren dunkelrotes Spezialbier Grand Cru verkostet wird. Aus Edinburgh in Schottland kommt schließlich das Blood Red Sky von Innis & Gunn.

