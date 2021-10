Brentano String Quartet überzeugt in Schwetzingen Vielseitige Saitenkunst

Die Riege der Streichquartette bei den SWR-Festspielen hat jetzt das amerikanische Brentano String Quartet arrondiert. Grundsolide Künstler, die regelrecht explodieren können, wenn ihnen das richtige Stück dafür unter die Finger kommt. Was im letzten Streichquartett von Franz Schubert (G-Dur, op. 161) auf mitunter bestürzend-intensive Weise der Fall war. Dagegen fühlte sich die Wiedergabe der „Drei Stücke für Streichquartett“ von Igor Strawinsky wie ein pflichtgemäßer Blick auf eine Zeitenwende an, die indes Aufmerksamkeit verdient. Denn das Idiom der Heimat und die Adaption der westlichen Aufbruchsstimmung kondensieren in „Dance“, „Exzentrique“ und „Cantique“ zu Studienobjekten einer fast mikroskopischen Betrachtung von Stilmitteln und Material. Was das Quartett ohne Effekthascherei aufbereitete.

Begonnen hatte der Abend mit dem Streichquartett in D-Dur (op. 71/2) von Joseph Haydn. Mark Steinberg und Serena Canin (Violine), Misha Amory (Viola) und Nina Maria Lee (Violoncello) unterlegtem dem Werk vitale Frische und konzentrierten Aufbau, der den Hörer die durchgängigen Keimzellen von Haydns unaufdringlicher Raffinesse nachverfolgen ließ. Eine Darstellung, welche die Qualitäten dieses Kammermusik-Ensembles exemplarisch vorführte, als da sind: eine homogene Klangkultur, präzise ausgelebte Spielfreude und Maß und Mitte für einen Klassiker des Genres.

Sicherlich, es lag (auch) am Stück, dennoch schien das Ensemble nach der Pause noch „eine Schippe“ drauflegen zu wollen. Volle Attacke für das Ausarbeiten der Kontraste und radikalen Dur-Moll-Wechsel; hart ausgelebte Schraffuren durch die vielen Tremoli; anrührend aufbereitete Stimmungswechsel, welche die Skala eines Künstlerlebens durchmessen. Das alles eingebettet in klangsinnliche Steigerungen mit hoher Ausdruckskraft. Was für ein tolles Stück und was für ein großes Spiel voll mitreißender Präsenz. Das Publikum war begeistert und bekam Zugaben von Haydn und Bach.