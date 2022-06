Die Sanierung der Bruchhäuser Straße in dem Abschnitt zwischen den Kreuzungen Kurfürstenstraße und Odenwaldring in Schwetzingen ist früher fertig als geplant. Teile konnten schon seit Tagen von Anwohnern befahren werden. Jetzt sind auch die Fahrbahnmarkierungen (Bild) aufgebracht worden und die Straße ist wieder komplett in beide Richtungen befahrbar. Bild: Fischer

