Brüchige Zeiten

In unserer kleinen Welt versuchen wir schon, Kindern Werte für das Leben mitzugeben. So war ein Artikel in dieser Zeitung mit „Eselsbrücken helfen im Verkehr“ überschrieben. Kindergartenkinder lernen mit Merksätzen wie „bei Rot bleib stehn, bei Grün kannst du gehn“ das richtige Verhalten im Straßenverkehr.

Schön wäre es, wenn sich auch die Erwachsenen an Regeln halten würden. Musste wegen Corona der geliebte Kindergarten über längere Zeit geschlossen werden und wissen Erstklässler ihr Leben lang nicht, wie sich ein normales erstes Schuljahr anfühlt, gibt es Erwachsene, denen auch dann Vorsichtsregeln völlig gleichgültig sind. Die Kleinen lernen zwar bereits im Kindergarten, wie schön es ist, wenn man sich mit gemeinsamen Unternehmungen untereinander gut versteht. Die Größeren sollen erleben, dass Freunde im Ausland und aus anderen Kulturen spannend sind. Wie aber werden sich die aktuellen Entwicklungen, in denen man Verträge bedenkenlos bricht und Kriege geführt werden, auf das Lebensgefühl und die -wege der jüngeren Generation auswirken? Welche Auswirkungen wird das bisher nicht gekannte Gefühl der Unsicherheit im Angesicht von Panzern und den schon zu sehenden Folgen von Zerstörung und Verknappung haben? Werden wichtige Zukunftsthemen wie Umweltschutz wieder unter den Tisch fallen? Es ist zu befürchten. Dabei kann es kein Trost sein, dass auch viele der immerwährenden „Aufreger“-Themen der Erwachsenen wie aus der Zeit gefallen wirken werden.

