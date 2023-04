Brühl-Ketsch, Schwetzingen und Hockenheim: Wie soll die Gemeinde heißen?

Schwetzingen/Region.

Alle katholischen Gläubigen auf dem Gebiet sind dazu eingeladen, ihren Vorschlag zu dem Namen der neuen Kirchengemeinde einzubringen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Der Name kann frei gewählt werden. Vier Kriterien sind dabei aber zu berücksichtigen: Alle drei Seelsorgeeinheiten sollten sich mit dem Namen identifizieren können, der Name sollte verständlich, prägnant und nicht zu lang sein, damit man ihn auch zum Beispiel am Telefon gut aussprechen kann.

Bis 20. Mai Vorschläge einreichen

An der Umfrage können Katholiken online unter www.kath-pfarrei-bksh.de mit wenigen Klicks teilnehmen oder das Umfrageformular auf Papier ausgefüllt in die Briefkästen der Pfarrämter einwerfen. Die Umfragebögen in Papierform liegen in den katholischen Kirchen, Pfarrämtern, Kindergärten und Pflegeheimen aus.

Ein erstes Stimmungsbild zur Namenswahl ergab sich bereits aus den rund 100 Rückmeldungen beim vergangenen Tag der Begegnung im März in Hockenheim (wir berichteten). Um die Umfrage repräsentativer zu gestalten, können nun alle Katholiken des Gebiets ihre Namensvorschläge bis zum 20. Mai abgeben. Im Anschluss wertet die Projektleitung die Vorschläge aus und erstellt eine Entscheidungshilfe für das Gremium.

Im Juli dieses Jahres sendet das Entscheidungsgremium das Votum an den Erzbischof nach Freiburg.

Info: Namen können unter www.kath-pfarrei-bksh.de vorgeschlagen werden.