Brühl St. Michael: Kinder des Kirchenchores treten auf

Brühl. Der Kinderchor der katholischen Kirchengemeinde verrät unter der Leitung von Doris Siebert und Moni Zorn am Samstag und Sonntag, wo die Träume gemacht werden. In der Michaelskirche Rohrhof wird dann nämlich die Traumküche mit einem riesigen Kessel, in dem die Träume gebraut werden, einziehen.

Bei insgesamt vier Musicalaufführungen an zwei Terminen werden viele Kinder des katholischen Kinderchores um den Kessel herumtanzen und die Geschichte von „Tinas Traum“ erzählen. Aber vorher sind noch die jüngeren Sänger dran: Die vier- bis achtjährigen Chorkinder bekommen in ihrem Musical Besuch von „Zwei Kerlchen vom anderen Stern“.

Diese beiden Musicals für Jung und Alt können Besucher bei freiem Eintritt jeweils am Samstag, 8. Oktober, ab 16.30 und am Sonntag, 9. Oktober, ab 14.30 Uhr in der Kirche St. Michael erleben.