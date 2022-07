Der gerade bei dieser Hitze gern von Zwei- und Vierbeinern zur Abkühlung genutzte Brunnen am Bismarckplatz in Schwetzingen sprudelt seit einige Tagen nicht mehr. Das Wasser ist abgelassen. Grund ist ein technischer Defekt an der Pumpenanlage des Brunnens. „Aufgrund von Lieferschwierigkeiten beim Material können wir aber noch nicht sicher sagen, wann dieser Defekt behoben sein wird“, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. ali/Bild: Lin

