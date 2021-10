Brustgesundheit im Fokus

Das zertifizierte Brustzentrum der GRN-Klinik Schwetzingen lädt für Samstag, 16. Oktober, 10 bis 13 Uhr, zum Tag der Brustgesundheit in die Cafeteria ein. „Nach dem großen Interesse im vergangenen Jahr sind wir sehr froh, wieder Interessierte bei uns in der Klinik begrüßen zu dürfen“, sagt Dr. Annette Maleika, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe der GRN-Klinik Schwetzingen und Leiterin des Brustzentrums in einer Pressemitteilung. „Wir hoffen auf einen regen Austausch mit Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten.“

Besucher erwartet neben Vorträgen zu Brustkrebsprävention auch komplementärmedizinische Themen: Dr. Maleika erklärt den Zuhörern, welche Maßnahmen Brustkrebs vorbeugen. Uwe Hahn, Oberarzt der Gynäkologie an der GRN-Klinik, stellt den Genexpressionstest Prosigna vor. Zum Thema „Aus dem Tal der Angst auf den Weg der Zuversicht“ referiert Gesundheits-Coach Beate Kuhlmay. Außerdem erfahren die Besucher in einem Vortrag mehr zu „Yoga bei Brustkrebs“.

Vor Ort ist außerdem das Sanitätshaus und Orthopädietechnik Ramer in Brühl, das bei einer Ausstellung Kleidung für brustoperierte Frauen zeigt. Zudem präsentiert die Künstlerin Susanne Emig Bilder zum Thema Hüte. Unterstützt wird das Team des Brustzentrums von der Frauenselbsthilfe nach Krebs Brühl-Schwetzingen.

Für Imbiss und Getränke ist gesorgt. Besucher werden gebeten, eine medizinische Mund-Nase-Maske zu tragen. Wer teilnehmen möchte, muss einen Nachweis vorzeigen, dass er oder sie geimpft, genesen oder getestet ist. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. zg

