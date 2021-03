Schwetzingen. Tourneen, Live-Konzerte, Festivals: Seit einem Jahr bringt das Corona-Virus die Kalender von Musikern und Fans durcheinander. Und so muss wegen der anhaltend angespannten Pandemiesituation das ursprünglich für 1. August 2020 angekündigte und dann auf 1. August 2021 verschobene Konzert von Bryan Ferry bei „Musik im Park“ im Schlossgarten Schwetzingen ersatzlos abgesagt werden. Das teilt Veranstalter Provinztour mit. Ferry selbst hat sämtliche Konzerte abgesagt.

Bereits gekaufte Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden, so Provinztour weiter. Ob „Musik im Park“ überhaupt stattfinden kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt fraglich. Bleibt es bei den Corona-Verordnungen, wäre eine solche Veranstaltung nicht wirtschaftlich, sondern würde nur Verlust einfahren. Eine endgültige Entscheidung in Bezug auf „Musik im Park“ steht noch aus.

