Bücher als Überraschung

Das Team der Stadtbibliothek Schwetzingen hat sich für die Adventszeit etwas Besonderes einfallen lassen. Wer in das Literatur- und Medienparadies in der Invalidenkaserne in der Kronenstraße kommt, entdeckt dort von einem schön geschmückten Tannenbaum mit vielen eingepackten „Geschenken“ darunter.

„Damit unsere Leser über die Feiertage mit Lesestoff versorgt sind, haben wir empfehlenswerte Bücher eingepackt, die als ,blind date‘ darauf warten, entliehen zu werden“, verdeutlicht die Leiterin der Stadtbibliothek, Katja Breitenbücher. Ab diesen Donnerstag, 1. Dezember, gibt es jeweils einen Tisch für Kinder- und Jugendbücher und für Romane, der bis Weihnachten immer wieder aufgefüllt wird. „Wir freuen uns, Sie auf eine Entdeckungsreise zu neuen Bücherwelten zu schicken“, lädt Katja Breitenbücher die Bibliothekskunden ein.

Miträtseln und gewinnen

In der Bibliothek gibt es Bücher mit Überraschungseffekt. © Breitenbücher

Außerdem startet an diesem Donnerstag die Stadtbibliothek wieder einen Adventskalender mit literarischen Rätseln. Dies ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der Bücherinsel. Unter den Einsendungen wird ein Gewinner ausgelost, der mit einem Buchpreis belohnt wird. Jeden Tag gibt es ein neues Rätsel, die Antworten können 24 Stunden eingesendet werden, bis das nächste Rätsel erscheint. Der Adventskalender kann auf der Instagramseite der Bücherinsel oder der Stadtbibliothek geöffnet werden. Die Antworten sind möglich als Instagram-Privatnachricht oder per E-Mail an buecherinsel10@aol.com oder stadtbibliothek@schwetzingen.de.

Jene, die nicht auf Instagram sind und auch keinen Account möchten, gehen auf die Internetseite www.buecherinsel10.de und dort zum Onlineshop. Rechts geht es da auf den Instagram-Button. Hier kommt man dann mit einem Klick weiter für die Lösungsabgabe, erklärt die Stadtbibliothek in einer Pressemitteilung.

Info: Die Stadtbibliothek macht vom 24. Dezember bis zum 9. Januar Ferien.