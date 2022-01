Die Alternative für Deutschland (AfD) unterstützt die Spaziergänge am Montag, teilen der Bundestagsabgeordnete Dr. Malte Kaufmann, der Kreissprecher der AfD Rhein-Neckar, Patrick Andreas Bauer, sowie der AfD-Kreisreat Ralf Jochen Meyer in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Alle drei waren nach eigenem Bekunden am 3. Januar in Schwetzingen zusammen spazieren.

Bundestagsabgeordneter

...