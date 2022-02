Bürger künftig stärker in Entscheidungen einbinden

„Mit Bus und Bahn entspannt und zuverlässig ans Ziel zu kommen, klappt zwar noch nicht immer, aber immer besser“, so leitet Dr. Andre Baumann, Landtagsabgeordneter der Grünen, seine digitale Bürgersprechstunde zum Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) ein. „Wir alle kennen die Situationen, in denen der Bus nicht kommt oder die Verbindung nicht funktioniert. Damit sich das verbessert, haben wir vor elf Jahren eine ÖPNV-Offensive gestartet. Diese wirkt im ganzen Land und auch bei uns“, sagt Baumann.

„Obwohl die Metropolregion zu den stärksten verdichteten Räumen des Landes zählt, ist das Netz von Bus und Bahn nicht so dicht und fest geknüpft, wie dies im Großraum Stuttgart oder der Technologieregion Karlsruhe erfahrbar ist“, kritisiert er. Dabei seien die öffentlichen Mobilitätsangebote nicht schlecht, aber eben ungleich verteilt: „Wir erleben ein West-Ost-Gefälle: Im westlichen Kreis ist der ÖPNV vergleichsweise gut ausgebaut, aber es gibt eben auch Lücken, beispielsweise bei der Erreichbarkeit Heidelbergs“, so der Grüne.

Deutlich mehr Mittel vorhanden

Baumann erklärt zudem, dass das Land Baden-Württemberg unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Haushaltsmittel für den ÖPNV deutlich erhöht habe. „Die Mittel im Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz wurden von 75 Millionen Euro vor 2011 über 192 Millionen in 2020 auf derzeit rund 320 Millionen erhöht. Dieses Geld stellt des Land den Landkreisen für den ÖPNV zur Verfügung“, so Baumann.

Neu hinzugekommen sei eine Förderung des Schienenverkehrs und der Fördersatz für besonders klimafreundliche Projekte sei von 50 auf 75 Prozent erhöht worden. Auf die Frage, wie der Rhein-Neckar-Kreis das Geld des Landes einsetze, sagt Baumann: „Ich freue mich über alle Bemühungen des Kreises, den ÖPNV voranzubringen. Aber es ist bedauerlich, dass weder die Gemeinderäte in den Kommunen noch die Bürger ordentlich bei der Entwicklung der aktuellen Linienbündelausschreibung beteiligt wurden.“

Baumann freut sich, dass beispielsweise die Buslinie 713 von Schwetzingen nach Heidelberg verlängert wurde. „Das ist eine gute Ergänzung zur Straßenbahn und der Fahrt mit der Linie 717.“ Ein weiterer wichtiger Baustein für die Erreichbarkeit Heidelbergs könne die Direktverbindung mit dem Zug werden. Bereits jetzt verkehre frühmorgens ein Zug von Schwetzingen nach Heidelberg. „Ich setze mich sehr dafür ein, dass es regelmäßige Direktfahrten von Hockenheim über Oftersheim und Schwetzingen nach Heidelberg gibt“, so Baumann weiter.

Im S-Bahn-Verkehr hätten sich die neuen Mireo-Züge bewährt. „Im Vergleich zu den Vorgängern sind diese wesentlich komfortabler und leiser – ein kleiner Segen für die lärmgeplagten Anwohner.“

Auf die Bedürfnisse reagieren

Auch über die Mobilitätsgarantie und den Mobilitätspass wurde gesprochen, denn der Rhein-Neckar-Kreis ist mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar Modellregion für deren Umsetzung. „Die Menschen steigen eher vom eigenen Auto auf den ÖPNV um, wenn Busse und Bahnen zuverlässig und häufig fahren und wenn es flexible Möglichkeiten gibt, von A nach B zu kommen.“ Multimodalität sei das Wort der Stunde. Egal, ob mit Bus, Zug, Car-sharing oder Leihrad. Die Mobilitätsketten müssten individueller werden und so die vielfältigen Bedarfe der Bürger erfüllen.“

„Im Koalitionsvertrag haben wir uns einen zuverlässigen ÖPNV mit festen und engen Taktzeiten zur Aufgabe gemacht“, berichtet Baumann: „Dazu braucht es eine neue Finanzierungsform, in der zum Beispiel über eine Nahverkehrsabgabe mehr Geld in den Ausbau des ÖPNV fließt. Zugleich sollen Bürgerinnen und Bürger ein Budget für Mobilität bekommen – das schafft Anreize, das Auto stehen zu lassen. In welcher Form dies in unserer Region umgesetzt wird, muss sich noch zeigen. Aber ich bin überzeugt, dass bestimmt sehr viele Menschen auf Bus und Bahn umsteigen, wenn die Verbindungen schnell, zuverlässig und preisgünstig sind. Denn damit sind sie eine bequeme und stressfreie Alternative zum Autoverkehr mit Staus und der Suche nach Parkplätzen. Besser für das Klima ist der ÖPNV sowieso“, so der Grüne. zg