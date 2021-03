Der Bürgermeister von Schwetzingens italienischer Partnerstadt Spoleto ist nicht mehr im Amt: Umberto De Augustinis ist vor wenigen Tagen zurückgetreten. Er kam so einem Misstrauensvotum gegen ihn zuvor.

Umberto De Augustinis bei seinem ersten und einzigen Besuch in Schwetzingen Ende 2019. © Alex

Das Tischtuch zwischen ihm und Teilen des Stadtrats war wohl schon länger zerschnitten. Der 69-Jährige war erst im Juni vergangenen Jahres als Nachfolger des überraschend verstorbenen Fabrizio Cardarelli gewählt worden.

Gaia Romana Contardi, die einige Zeit in der Kurpfalz gelebt und in Schwetzingen gearbeitet hat, berichtet uns Einzelheiten aus ihrer Heimatstadt Spoleto. „Schon im Januar haben zehn Gemeinderatsmitglieder ein Misstrauensvotum gegen De Augustinis beantragt“, erzählt sie.

Der Grund wurde damals in einer Pressemitteilung erklärt: „Nach der Entscheidung des Bürgermeisters die meisten der von der vorherigen Verwaltung unter Ex-Bürgermeister Cardarelli initiierten Projekte zu blockieren, war er nicht in der Lage, Ersatzprojekte vorzuschlagen, so dass viele öffentliche Arbeiten immer noch eine Illusion sind“, hieß es da.

Das Fehlen einer angemessenen Informationsweitergabe an den Stadtrat zu wichtigen Themen, die die Stadt betreffen wie zum Beispiel die Pandemie, die Wirtschaftskrise sowie die Ernennung von Delegierten mit zweifelhaftem rechtlichem Wert, hätten die Distanz zwischen dem Bürgermeister und dem Stadtrat vergrößert.

15 Räte unterzeichneten

Im Februar sei das erste Misstrauensvotum annulliert und ein zweiter Misstrauensantrag gestellt worden, berichtet Gaia Romana Contardi. 15 von 24 „Consiglieri comunali” (Stadträte) haben den Misstrauensantrag unterschrieben. „Sie waren der Ansicht, dass De Augustinis nicht genug für die Stadt getan hat und dass er jede Form der aktiven Teilnahme an der Stadtpolitik verhindert hat“, sagt die 28-Jährige.

Die Mitglieder der rechtspopulistischen Partei Lega, Cesare Loretoni, Riccardo Fedeli und Stefano Proietti, (Gemeinderäte der ehemaligen Koalition von De Augustinis) haben ebenfalls in einer Pressemitteilung Ihre Meinung geäußert: „Die Stadtverordneten der Lega und generell der Mehrheitskräfte, die von Anfang an eine konstruktive Haltung gezeigt haben, wurden von den grundlegenden Entscheidungen für das Territorium ausgeschlossen und das eigenständige Handeln des Bürgermeisters hat die Verwaltung in eine Sackgasse geführt.“

Der Bürgermeister ist dann am 11. März zurückgetreten, kurz vor dem Misstrauensvotum im Consiglio Comunale (Gemeinderat). „Wir haben nicht verstanden, ob das Misstrauensvotum rechtsgültig war oder nicht, weil der Bürgermeister vor dem Votum zurückgetreten ist“, sagt Gaia Contardi und berichtet, dass für den Herbst Neuwahlen geplant seien. Bis dahin führt Dr. Tiziana Tombesi die Amtsgeschäfte. Der Präfekt (Prefetto) von Perugia, Armando Gradone, hat sie zur neuen Kommissarin für die Stadt Spoleto ernannt.

Sie wird nun zusammen mit Dr. Natalino Carusi (Leiter zweiter Ordnung) die Befugnisse des Bürgermeisters bis zum Herbst übernehmen. Tombesi (64) komme ursprünglich aus Macerata, habe Jura studiert und viele Jahre für die Präfektur des Innenministeriums gearbeitet.

