Büro des Kulturparketts Schwetzingen/Oftersheim öffnet wieder

Schwetzingen/Oftersheim. Das Büro des Kulturparketts Schwetzingen/Oftersheim im Gebäude der Arbeiterwohlfahrt (Awo), Hebelstraße 6, in Schwetzingen öffnet am Dienstag, 6. Juli, wieder und ist dann dienstags von 17 bis 19 Uhr besetzt. Während der Sprechstunden können abgelaufene Kulturpässe verlängert oder neue beantragt werden. Mit einem Kulturpass haben Bürger mit geringem Einkommen der Gemeinden Schwetzingen und Oftersheim freien Eintritt zu ausgewählten Veranstaltungen in Schwetzingen, Oftersheim, Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen, Speyer und Bad Dürkheim.

Der Kulturpass ermöglicht freien Eintritt etwa in Museen, Theater, Konzerte, zu Sportveranstaltungen, Vorträgen und Lesungen. Allein in Schwetzingen stehen Angebote von 27 Kulturpartnern zur Verfügung. Dazu gehören die Mozartgesellschaft, Konzerte von Pianistin Tatjana Worm-Sawosskaja, Kurse der Volkshochschule und Vorstellungen im Central-Kinos Ketsch. Sportbegeisterte können Spiele der HG Oftersheim/Schwetzingen und des SV Sandhausen besuchen. Sprechstunden-Termine gibt’s unter schwetzingen@kulturparkett-rhein-neckar.de oder während der Sprechstunde unter Telefon 06202/5 79 97 84.