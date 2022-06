Büste von Nicolas de Pigage für den „Platz der Freundschaft“

Der Kultur- und Bildungsausschuss der Stadt tagt an diesem Mittwoch, 29. Juni, um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses. Einziger Tagesordnungspunkt: die Aufstellung einer Porträtbüste von Nicolas de Pigage (Lunéville, 1723 – Schwetzingen, 1796). Hiermit soll dem Gartenarchitekten aus der französischen Partnerstadt im kommenden Jahr zu dessen 300. Geburtstag gehuldigt werden.

Der Kulturausschuss soll zum einen das Aufstellen der Porträtbüste auf dem „Platz der Freundschaft“ genehmigen und zum anderen die Kosten: Das jährliche Budget von 25.000 Euro, das normalerweise für eine Wandgestaltung bereitgestellt wird, soll 2023 für die Anfertigung der Skulptur verwendet werden, heißt es in der Beschlussvorlage, da für das kommende Jahr kein Wandgemälde geplant ist. Stattdessen soll mit einer Porträtbüste von de Pigage der Parcours von Skulpturen im öffentlichen Raum erweitert werden. Der 300. Geburtstag am 3. August 2023 biete den Anlass zur dauerhaften Erinnerung an einen Architekten und Gartenkünstler, der maßgeblich für die beeindruckende Ausgestaltung des Schlossgartens zeichnete, heißt es.

Zur Anfertigung der Büste werden der Speyrer Künstler Professor Thomas Duttenhöfer und Dr. Hatto Zeidler, Knittlingen, angefragt. Sie erfüllen die Vorgaben, im Bereich der abbildenden Porträtkunst zu arbeiten, über eine gewisse Bekanntheit zu verfügen und im weiteren Sinne regional verortet zu sein. zg