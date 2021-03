Nach der Aussetzung des Wehrdienstes und dem damit verbundenen Wegfall des Zivildienstes hat die Bundesregierung mit der Einrichtung des Bundesfreiwilligendienstes (Bufdi) für junge Menschen eine Möglichkeit geschaffen, sich in verschiedenen Gesellschaftsbereichen zu engagieren. Der Naturschutzbund (Nabu) Rhein-Neckar-Odenwald hat von der Zentralstelle im Bereich Naturschutz drei Plätze bewilligt bekommen, die ab dem Juni 2021 besetzt werden können.

Die Arbeit beim Nabu verspricht einen abwechslungsreichen Einsatz in vielen Bereichen des Naturschutzes, heißt es in einer Pressemitteilung. Schwerpunkt der Aktivitäten ist die Mitarbeit im Landschaftspflegetrupp des Nabu, der sich seit über 18 Jahren um den Erhalt der einzigartigen Binnendünenlandschaft rund um Schwetzingen und Sandhausen einsetzt. Bei Interesse ist es wichtig, sich frühzeitig um eine Bundesfreiwilligendienststelle zu bewerben, da die Zentralstelle nur ein bestimmtes Kontingent an Plätzen zur Verfügung hat.

Weitere Auskünfte gibt es beim Nabu unter der der Nummer 06224/8 28 75 68 oder online unter www.nabu-leimen-nussloch.de. zg