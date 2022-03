Bunte Vielfalt auf dem Mannheimer Maimarkt

Mannheim. Endlich Haus und Garten eine Frühjahrskur verpassen, Trends für Gesundheit und Freizeit kennenlernen, Spitzenreitsport aus nächster Nähe erleben und einen schönen Tag mit Familie und Freunden genießen! Bekannt und beliebt für seine Vielfalt lädt der Maimarkt Mannheim – der Treffpunkt und Marktplatz der Metropolregion Rhein-Neckar – nach zweijähriger Zwangspause nun wieder vom 30. April bis 10. Mai zum Einkaufen und Informieren, zu persönlicher Beratung und zu vielerlei Aha-Erlebnissen ein. In 31 Hallen und auf dem großen Freigelände werden Menschen fündig, die bauen oder modernisieren, Urlaubsziele kennenlernen und ihre Gesundheit erhalten wollen. Rund 800 Aussteller führen Neuheiten und Produkt-Klassiker nicht nur vor – man kann sie auch anfassen und selbst vor Ort ausprobieren.

Endlich gibt es wieder einen Maimarkt. Ab Montag gibt’s Tickets © Christoph Blüthner

In der neuen Sonderschau „Die Höhle der Löwen“ präsentieren Gründer aus der beliebten TV-Sendung ihre Erfindungen, und bei „Unser Hund“ dreht sich alles um das geliebte Haustier. Großen Wert legt die Messeleitung auf die Sicherheit der Besucher und hat daher mit breiten Gängen und großzügigen Distanzen zwischen den Ständen geplant. Für ständigen Luftaustausch sorgen Ventilatoren in den einzelnen Hallen.

Viel zu erfahren und heiße Tipps zur Berufswahl gibt es beim Handwerk, in der Halle der Metropolregion sowie beim „Schulterschluss“, gestaltet von den Feuerwehren und Rettungsdiensten der Region. Die Stadt Mannheim stellt ihren „Local Green Deal“ vor und am Stand der BUGA soll die Vorfreude auf das Großereignis 2023 in der Quadratestadt schon mal sprießen.

Hochwertige Nahrungsmittel

Gesundheitstipps aus erster Hand geben hochkarätige Mediziner in verständlichen Kurzvorträgen. Auf der Kulturbühne zeigen Künstler aus Mannheim und Heidelberg Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen. In der Baden-Württemberg-Halle gibt es Leckeres aus regionalem Anbau zu verkosten und Tipps für einen nachhaltigen Alltag im Haushalt. Italienische Lebensfreude genießt man in der Sonderschau „Buongiorno Italia“. Bei Kunsthandwerk und Trommeln im afrikanischen Dorf kommt vielleicht Urlaubsstimmung auf.

Tierisch gut: Pferd, Kuh, Kalb, Ziege, Huhn und Biene aus der Nähe zu betrachten und Wissenswertes von den Züchtern erfahren, das begeistert nicht nur Kinder im Streichelzoo. Action ist auf dem Turnierplatz beim Reit- und Springturnier angesagt – im Jahr 2022 sogar mit Nationenpreis. Höchstleistungen zeigen auch behinderte Sportreiter bei den Para-Equestrians.

Besonders bequem fährt man übrigens mit der Stadtbahn Linie 6 zum Maimarkt, die Haltestelle befindet sich bekanntlich direkt vor dem Haupteingang.