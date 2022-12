Burgess-Stück im Theater

„Clockwork Orange“, ein Schauspiel von Anthony Burgess, wird an diesem Freitag, 9. Dezember, um 20 Uhr von der Theaterkumpanei im Theater am Puls in Schwetzingen aufgeführt. Regie führt Peer Damminger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der aufsehenerregende Roman von Anthony Burgess um Alex und seine „Droogs“ erschien schon im Jahre 1962 und wurde in den 1970ern von Stanley Kubrik verfilmt. Was damals als pessimistische Zukunftsvision galt, wird heute längst vom Alltag eingeholt. Tatsächlich herrscht nachts auf vielen Straßen die Gewalt desillusionierter und aufgeputschter Jugendlicher – auch in Deutschland, heißt es in der Ankündigung etwas provokant.

Anthony Burgess erzählt die Geschichte eines Täters, der zum Opfer wird. Alex ist 15 und Anführer einer Gang, die sich jede Nacht mit Drogen zudröhnt, wahllos Menschen überfällt und sich blutige Messerstechereien mit anderen Gangs liefert. Als bei einem Einbruch eine Frau ums Leben kommt, wird Alex von seinem Gefolge im Stich gelassen und landet im Gefängnis. Dort soll er in einer experimentellen Behandlung von seiner Gewaltbereitschaft „geheilt“ werden.

Mehr zum Thema Extremismus Australien senkt Terrorwarnstufe erstmals seit 2014 Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ukraine Gräueltaten als Kriegstaktik Mehr erfahren

Da ihm die Freiheit versprochen wird, lässt sich Alex auf die Tortur ein. Als Ergebnis löst die Lust auf Gewalt Übelkeit aus, wandelt sich sexuelles Begehren in Schmerzen. Ein Mensch, der sich nicht mehr frei zwischen gutem und bösem Handeln entscheiden kann. kaba