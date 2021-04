Carl-Theodor als Sponsor

Auf eine über 30-jährige Zeit als Klostersitz kann die kurfürstliche Spargel- und Festspielstadt im Verlauf ihrer Geschichte zurückblicken. Der Franziskanerorden verfügte über ein großes Klosterareal im Bereich der heutigen Bahnhofsanlage. Das Hauptgebäude befand sich auf dem Platz der heutigen Filiale der Deutschen Bank/Ecke Carl-Theodor-Straße.

Der Kurfürst höchstselbst genehmigte den Bau im Jahr 1767. Die Bezugsfähigkeit folgte 1768/1769 und am 1. Juli 1770 wurde die Klosterglocke geweiht. Ausschlaggebend für den Bau waren die Eingaben der Schultheißen aus Brühl, Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen. Es war Fakt, dass die seelsorgerische Betreuung der katholischen Gläubigen weit über die Leistungsfähigkeit des vorhandenen Pfarrers und seines Kaplans hinausgingen. Den Franziskanern wurde der Platz „unter dem Marstall an der Maulbeerallee“ in Richtung Heidelberg zugesprochen.

Vier Ordensleute und ein Glaubensbruder unterstützten den Pfarrer und nahmen sich den Gottesdiensten und der Seelsorge in den vier Gemeinden an. Das Klosterareal umfasste außerdem einen großen bewirtschafteten Garten, der sich bis fast zur Bismarckstraße erstreckte.

Lange Zeit war Carl-Theodor Sponsor des Klosters. Was sich allerdings immer komplizierter gestaltete, als er 1778 an den Münchner Hof umsiedelte, dann im Jahr 1799 verstarb. Die Klosterkasse wurde mehr als klamm und am 11. März 1802 wurde den Patres das Kloster genommen. Sie siedelten um nach Heidelberg. Das Klostergebäude kam in Privatbesitz.

Wichtig war das Jahr 1907, als der neue Eigentümer Christian Wipfinger die alten Klostergebäude abreißen ließ und die Wirtschaft „Zum Klosterkeller“ erbaute. Als letztes Gebäudeteil verwendete Baumeister Wipfinger im Jahr 1911 ein altes Klosterportal für den Hausbau des Bezirksschornsteinfegermeisters Hermann König in der Clementine-Bassermann-Straße 14. Sogar heute existiert das schmucke Teil noch. Seit 1993 befindet es sich im Karl-Wörn-Haus.

Auch ein kleiner Teil der alten Klostermauer blieb erhalten. Seit über 240 Jahren schlummert sie, eingebettet in alten Baumbestand und umrankt von Efeu an der Hofeinfahrt des Anwesens der Bahnhofsanlage 16 vor sich hin. Die Wirtschaft „Zum Klosterkeller“ existierte nicht besonders lange. Von 1919 bis 1959 war die Stadtsparkasse im Gebäude heimisch. Es folgte das Haushaltswaren- und Lampengeschäft Gorenflo und danach die Deutsche Bank.

