Carl-Theodor-Schüler freuen sich über Besuch aus Dänemark

Voller Vorfreude erwarten 26 Schüler, Schulleiterin Heide-Rose Gönner und betreuende Lehrkräfte der Carl-Theodor-Schule in Schwetzingen ihre dänischen Gäste aus Hjoerring in der Aula. Innerhalb des europäischen Bildungsprogramms „Erasmus+“ verbrachten die jungen Menschen eine Woche in der Region. Zusammen setzten sich die Jugendlichen mit verschiedenen Aspekten zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit auseinander. Das Programm war vielfältig und umfasste unter anderem den Besuch der Klima-Arena in Sinsheim, eine Stadtrallye in Heidelberg und eine Exkursion unter Führung des Försters Christopher Schierk rund um die Strahlenburg bei Schriesheim. Dieser erläutert eindrücklich die akuten Auswirkungen des Klimawandels für die heimischen Wälder und die Herausforderungen, vor denen wir in den nächsten Jahren stehen. Am Ende der Woche präsentieren die dänischen und deutschen Schüler auf gemeinsam gestalteten Plakaten, welche Unterschiede im Bereich Klimaschutz es in beiden Ländern gibt. Bei der Verabschiedung war klar, dass dies keine einmalige Begegnung bleiben soll. Die Einladung der Gäste auf einen baldigen Gegenbesuch in Dänemark wurde ausgesprochen. / mey

