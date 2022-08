Carl-Theodor-Schule: Schüler gestalten am vorletzten Schultag ihr eigenes Fest

Schwetzingen. Fotobox, Saftpong, Wahrsager, Karaoke, Dosenwerfen, Escaperoom, Gesellschaftsspiele, Glücksrad, Torwandschießen und viele andere Aktivitäten galt es ebenso wie diverse Süßwaren, Obst und herzhafte Snacks am vorletzten Schultag an der Carl-Theodor-Schule in Schwetzingen auszuprobieren. Zum Abschluss des Schuljahres hatte sich jede Klasse – unter Leitung des Klassen- oder eines Fachlehrers – mit einem Beitrag bei der Gestaltung eines Schulfests eingebracht, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Die Planung, Vorbereitung und Betreuung der Stände oblag dabei ausschließlich den Klassen, welche sich auf eine Aktivität einigen und diese gemeinschaftlich organisieren musste. Die Klassen- und Fachlehrer standen lediglich unterstützend zur Seite. Dies sei bewusst so gehalten worden, da das Schulfest in erster Linie zur Stärkung der Klassen- und Schulgemeinschaft dienen sollte, erklärte Julia Platz, die das Fest für die Schulentwicklungsgruppe koordinierte.

Da die Klassen ihre Stände jeweils in Schichten besetzten, blieb den Jugendlichen ausreichend Zeit, um alle Aktivitäten auszuprobieren, mit anderen ins Gespräch zu kommen oder sich bei sportlichen Aktivitäten, wie Bull-Riding oder Bobbycar-Rennen zu messen. Um den Austausch zusätzlich zu fördern hatten, die Organisatoren eine Schulfestrallye organisiert, bei der es tolle Preise zu gewinnen gab. Natürlich spielten auch die Lehrerinnen und Lehrer der Schule mit und traten bei verschiedenen Aktivitäten gegen ihre Schülerinnen und Schüler oder auch gegeneinander an.

Ein besonderes Highlight war es allerdings, wenn einer oder eine von ihnen einwilligte, sich beim Wasserbombenwerfen ordentlich nass machen zu lassen. Es sei ein gelungenes Fest und ein schöner Ausklang des Schuljahres gewesen, zog Schulleiterin Heide-Rose Gönner am Ende des Vormittags Bilanz und die vielen zufriedenen Gesichter der Jugendlichen gaben ihr recht, die nun ihre verdienten Ferien genießen.