Die Zeyher-Grundschule hat jetzt eine Konrektorin. Schulleiterinnen und Schulleiter sind zentral für die Qualitätsentwicklung an Schulen, deshalb hat das Kultusministerium im November 2019 ein umfassendes Konzept zu deren Stärkung und Entlastung entwickelt. Dazu gehört die Neueinführung von Konrektoraten in Grundschulen bereits ab 100 Schülern. Rektorin Ute Geller-Schmidtke sagt: „Ich freue mich sehr, nun meine langjährige Kollegin Carmen Schaut an meiner Seite zu haben.“ Und Carmen Schaut meint: „Ich freue mich über meine neue Stelle als Konrektorin der Zeyher-Grundschule in Schwetzingen. Seit 2013 bin ich jetzt Lehrerin an der Schule und wurde nun auch offiziell von Schulrätin Angelika Treiber in mein neues Amt eingeführt. Seit 16 Jahren bin ich mit Herz und Seele Lehrerin. Zunächst war ich an der Pestalozzi-Grundschule in Hockenheim, mittlerweile bin ich seit sieben Jahren als Lehrerin im Schulleitungsteam der Zeyher-Schule tätig. In dieser Zeit hatte ich die Möglichkeit Lehr- und Lernkonzepte mitzuentwickeln und damit die Schulentwicklung und die Lernwege der Kinder mit ihren individuellen Bedürfnissen zu gestalten.“

Schaut nennt auch ihre Schwerpunkte: „Neben der Tätigkeit als Lehrkraft und Fachberaterin für Unterrichtsentwicklung im Fach Sachunterricht liegt mir die Kulturarbeit sehr am Herzen, weshalb ich mich besonders über das kulturelle Angebot der Stadt für die Schwetzinger Schulen freue. Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht die Würde des Kindes. Dabei nehme ich Elternwünsche im Hinblick auf die Gestaltung des Bildungsweges besonders ernst.“

Schaut freut sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Schulleiterin Geller-Schmidtke, der Schulaufsicht, dem Kollegium, der Stadt und den Eltern, sei es in Gremien oder im Einzelgespräch. zg