CDU-Abgeordneter Olav Gutting fordert Fristverlängerung im Bundesprogramm

Schwetzingen. Die Entscheidung der Ampel-Koalition gegen eine Fristverlängerung im Bundesprogramm zur Förderung infektionsschutzgerechter raumlufttechnischer Anlagen (RLT-Anlagen) stößt beim Bundestagsabgeordneten Olav Gutting (CDU) auf Unverständnis, heißt es in einer Mitteilung. Infolge des Fachkräftemangels und der Lieferengpässe seien die Antragsteller in Verzug geraten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gutting spricht sich mit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion dafür aus, den Betroffenen eine Fristverlängerung über die zwölf Monate hinaus zu gewähren. Die Ampel-Koalition lehnt dies ab. „Ich halte diese Entscheidung für einen Skandal. Die entsprechende Förderrichtlinie bietet die Möglichkeit einer Fristverlängerung, die jetzt schlicht nicht umgesetzt wird“, so Gutting.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gibt für 2023 1,3 Milliarden Euro für den Einbau von RLT-Anlagen, die nun unter Umständen nicht abgerufen werden. Die Anfragen der Antragsteller lehnt das Bundesministerium folgend ab: „Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums ist ausgeschlossen, da Haushaltsmittel für das Programm über diesen Zeitrahmen hinaus nicht zur Verfügung stehen.“

Mehr zum Thema Niedersachsen-Wahl So könnte Lindner den Ampel-Kurs nachjustieren Mehr erfahren Energie Parlamentarischer Schlagabtausch um die Gaspreisbremse Mehr erfahren Landtagswahl FDP will Profil schärfen Mehr erfahren

„Wie in vielen Abgeordnetenbüros türmen sich auch bei mir Beschwerden von Bürgermeistern, Rektoren und Geschäftsführern, die hinsichtlich ihrer Bitte um Fristverlängerungen ablehnende Antworten aus dem Bundesministerium erhalten haben”, so Gutting. Er sieht hier einen Verlust des Vertrauensschutzes. Bei fristgerechter Abgabe konnten sich Antragsteller bisher darauf verlassen, Geld- und Förderrichtlinien zu erhalten, die die Fristverlängerung erlauben. Jetzt sei das nicht mehr so. Er befürchtet, dass sich Kommunen und Einrichtungen nun zurückhalten, Anträge zu stellen.