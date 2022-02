CDU-Abgeordneter Olav Gutting übt harsche Kritik an der Ampelregierung

Schwetzingen. Die Junge Union (JU) Schwetzingen diskutierte bei einer Online-Veranstaltung über aktuelle bundespolitische Themen und konnte hierzu den Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Bruchsal/Schwetzingen Olav Gutting begrüßen. Gutting machte gleich zu Beginn deutlich, dass die Ampelregierung „keine Fortschrittskoalition“ sei. Schon in den ersten Tagen ihrer Amtszeit habe sie sich von einer nachhaltigen Haushaltspolitik verabschiedet. Als eine der ersten Amtshandlungen habe Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die ursprünglich als Unterstützungsmaßnahmen im Zuge der Corona-Krise bewilligten Kreditmittel in die allgemeine Finanzierung des Haushalts eingeplant, um die teuren Wahlversprechen der Ampelkoalition zu finanzieren. So werde die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse umgangen.

Gutting sagt: Es sei bemerkenswert, wie schnell sich die FDP von einem zentralen Wahlversprechen verabschiedet habe. Aus Sicht der Union sei dieses Vorgehen verfassungswidrig und man habe daher Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. „Für uns als CDU gilt das Prinzip der Nachhaltigkeit auch im Bereich der Finanzen. Wir setzen uns für eine solide Haushaltspolitik ohne neue Schulden ein und stehen zur Schuldenbremse. Das sind wir künftigen Generationen schuldig“, so Gutting.

Der CDU-Parlamentarier sprach zudem den Bereich der Wirtschafts- und Finanzpolitik an. „In Deutschland drohen wir in entscheidenden Wirtschaftsbereichen den Anschluss an die Weltspitze zu verlieren. Wir müssen in den kommenden Jahren dringend die politischen Weichen stellen, damit Deutschland wettbewerbsfähig bleibt und wir unseren Wohlstand in den kommenden Jahrzehnten erhalten können“, so Gutting. „Unser Staat ist in einigen Bereichen zu träge geworden. Das haben wir gerade in der Corona-Krise gesehen. Insbesondere Genehmigungs- und Planungsverfahren dauern viel zu lange. Wir müssen beim Bürokratieabbau vorankommen“, so der CDU-Abgeordnete.

Sorgen um den Industriestandort

Gutting kritisierte die Energiepolitik der Bundesregierung: „Wenn man sich die aktuellen energiepolitischen Pläne der Ampelkoalition anschaut, muss man sich Sorgen um den Industriestandort Deutschland machen.“ Alleine die BASF benötige so viel Energie wie ganz Dänemark. Die Energiepolitik müsse so gestaltet werden, dass Arbeitsplätze gerade in energieintensiven Industriebereichen wie der Stahl- oder Chemiebranche langfristig erhalten blieben.

Der CDU-Parlamentarier sprach auch die aktuell hohe Inflation ein. Diese belaste vor allem Menschen mit geringem Einkommen, die eine geringe Sparquote hätten und einen Großteil ihres Einkommens für Konsumgüter ausgeben müssten. Getrieben von steigenden Energiepreisen werde sie als Folge der Corona-Krise angebotsseitig von Problemen in den globalen Lieferketten bei weltweit hoher Nachfrage angeheizt. Die steigenden Preise könnten mittelfristig zu einem noch größeren Problem werden, wenn sich Inflationserwartungen nach oben anpassen und es zu einer Lohn-Preis-Spirale komme.

Die geplante Anhebung des Mindestlohns auf politisch festgelegte zwölf Euro werde nicht zu einer Abmilderung der Inflation beitragen. Generell sei es problematisch, wenn der Mindestlohn in einem politischen Überbietungswettbewerb ausgehandelt werde. Das könne sich dann auch durch negative Beschäftigungseffekte auf den Arbeitsmarkt auswirken, so Gutting. Er spricht sich dafür aus, Mindestlohnerhöhungen auf Basis der Empfehlungen der entsprechenden Kommission durchzuführen.

Der JU-Vorsitzende Nils Melkus dankte dem CDU-Abgeordneten „für die klaren inhaltlichen Aussagen und die offene Diskussion“. zg