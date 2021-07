CDU diskutiert mit Bürgern

Schwetzingen. Die Gemeinderatsmitglieder des CDU-Stadtverbandes laden alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zur ersten öffentlichen Fraktionssitzung seit über einem Jahr ein. Diese findet am Donnerstag, 15. Juli, um 19 Uhr im Restaurant „Blaues Loch“ statt. Besprochen werden alle öffentlichen Punkte der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 21. Juli. Die Abstands- und Hygieneregeln können gewahrt werden. Um eine Voranmeldung per E-Mail unter fraktion@cdu-schwetzingen.de wird gebeten.



