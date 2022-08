CDU erkundet die Inklusion bei Stadtrundgang in Schwetzingen

Schwetzingen. Der CDU-Stadtverband Schwetzingen lädt nächste Woche alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum Stadtrundgang unter dem Motto „Gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung“ am Samstag, 20. August, ein.

Leitfragen werden an diesem Mittag sein: Wie kann die Barrierefreiheit in Schwetzingen weiter verbessert werden? An welchen Stellen besteht noch Handlungsbedarf?

Als Fachexperten konnte der Stadtverbandsvorsitzende Nils Melkus den Behindertenbeauftragten der Gemeinde Brühl, Rudi Bamberger gewinnen. Beginn ist um 11 Uhr am Schwetzinger Bahnhof. Über den alten Messplatz geht es dann zum Schlossplatz. Der Ausklang mit einer Diskussion ist ab 12 Uhr im Brauhaus zum Ritter vorgesehen.