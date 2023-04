CDU-Fraktionschef will schnell Wolfszentrum - "Einhalt gebieten"

Stuttgart. Angesichts der Ausbreitung von Wölfen auch in Baden-Württemberg dringt der Chef der CDU-Landtagsfraktion auf einen schärferen Kurs. "Wir müssen dem Wolf dort Einhalt gebieten, wo er zur Gefahr für unsere Weidetiere und für die Menschen im Land wird", sagte Manuel Hagel der "Schwäbischen Zeitung" (Samstag). "Die Wolfsrisse in Baden-Württemberg haben in Quantität und Qualität deutlich zugenommen. Davor dürfen wir nicht die Augen verschließen."

Mit Blick auf die Grünen als Regierungspartner sagte Hagel: "Diskutiert haben wir nun genug, jetzt kommt es auf die Tatkraft an." Möglichst rasch müsse - wie im Koalitionsvertrag vereinbart - ein Wolfszentrum als Anlaufstelle für Bauern und Touristiker entstehen, die sonst absehbar vor existenziellen Problemen stünden. "Dort wird vom genetischen Nachweis bis zur erfolgten Schadenregulierung alles aus einer Hand erledigt - unkompliziert, kompetent und ganz unabhängig davon, welches Ministerium in welcher politischen Konstellation heute und in Zukunft für den Wolf zuständig ist."