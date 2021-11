„Chako“ Habekost kommt ein weiteres Mal

Brühl. Die Vorfreude wächst nicht nur in Bezug auf das anstehende Weihnachtsfest und die damit verbundenen Feiertage. Auch fiebern Fans des „Masterbabblers“ dem „WoiNachtsFeierWerk“ entgegen. Mit diesem Special gastiert der Mundartcomedian Christian „Chako“ Habekost in Brühl. Nachdem die erste Veranstaltung bereits ausverkauft ist, gibt es nun eine Zusatzveranstaltung. Sie findet am Mittwoch, 15. Dezember, ab 20 Uhr in der Festhalle statt. Nach über anderthalb Jahren erzwungener Wartestellung darf Habekost endlich zurück auf die Bühne, um mit seinen Fans das Leben zu feiern. Dazu gibt es für den Mundartisten wohl kaum einen schöneren Anlass als das „Fest der Liebe“ und den Übergang in ein neues, hoffentlich besseres Jahr. Eine Teilnahme an der Veranstaltung in der Festhalle ist aber nur möglich, wenn man gemäß der 2GRegelung einen Nachweis vorlegt, dass man geimpft oder genesen ist. Ein negatives Corona-Testat reicht nicht aus.

Karten gibt es im Vorverkauf für 25 bis 28 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/20030, und – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/ 205205