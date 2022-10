Chefärztin referiert in GRN-Klinik

Schwetzingen. Wie ist die weibliche Brust aufgebaut, welche Funktionen hat sie, wie kann im Fall einer Erkrankung, etwa durch Krebs, bestmögliche Heilung erzielt werden und welche Präventionsvorkehrungen gibt es? Dr. Annette Maleika, Chefärztin Gynäkologie und Geburtshilfe, wird in einem Vortrag am Tag der Brustgesundheit am Samstag, 29. Oktober, ab 12 Uhr dieses wichtige Körperteil beleuchten: „Wir lassen betroffene Frauen nicht allein, sondern möchten ihnen alles mit auf den Weg geben, was für ein Leben mit Brustkrebs wichtig ist.“

Dieser, so Maleika, ist die häufigste Krebserkrankung der Frau, „aber dank individueller und innovativer Behandlungsstrategien sehr gut zu behandeln.“ Über die genetische Testung und für wen diese Sinn macht, darüber referiert Dr. Friedrich Cremer, Humangenetik vom Synlab Mannheim. Dr. Christian Kuhn vom Medizinischen Versorgungszentrum am Schlossgarten wird über Fortschritte in der Krebstherapie berichten, gegen 14 Uhr gibt es Ausführungen der Psychoonkologie zum Thema „Wenn die Seele leidet“.

Das Sanitätshaus Ramer ist mit einer kleinen Ausstellung präsent und die Frauenselbsthilfegruppe nach Krebs, Ortsgruppe Brühl-Schwetzingen, informiert zudem über ihreArbeit. In der Pause, die zwischen 13.10 und 13.30 Uhr eingeplant ist, wird ein kleiner Imbiss gereicht.