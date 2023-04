Chor präsentiert seltenes Werk

Der Aalener Friedrich Hägele hat einen seltenen Beruf. Als Spartierer durchforscht er Klosterbibliotheken nach alten Noten und macht aus diesen Handschriften spielbare Partituren. So hat er aus der „Missa sancta“ von Karl Kempter, ein 1849 erschienenes Kirchenwerk, das über Jahrzehnte vergriffen war, eine moderne Vorlage gemacht und diese im Jahre 2019, im 200. Geburtsjahr des Komponisten, neu veröffentlicht. Der katholische Kirchenchor St. Pankratius Schwetzingen hat genau diese Neuauflage in den vergangenen Wochen einstudiert.

Er wird dieses ausgewählte Werk am Ostersonntag, 9. April, gemeinsam mit Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters der Stadt Heidelberg in St. Pankratius aufführen.

Karl Kempter (1819 bis 1871) wuchs in einer musikalischen Lehrerfamilie in Limbach in Bayerisch-Schwaben auf. Sein Talent wurde ihm also sozusagen schon in die Wiege gelegt. Im Laufe seines beruflichen Werdegangs komponierte er dann annähernd 120 Werke, darunter Messen, Oratorien, Gradualien, Offertorien, Vespern und Litaneien. Seine Musik ist einzureihen in den Stil anderer Meister des 19. Jahrhunderts aus dem süddeutsch-schlesisch-böhmischen Raum wie Wenzel Emanuel Horák, Robert Führer und Ignaz Reimann.

Diese musikalische Affinität macht sich der Chor nun insofern zunutze, als er am kommenden Sonntag anstelle des Credos aus der Kempter-Messe das Glaubensbekenntnis aus der „Missa Quinta in B“ von Horák singen wird.

Die nun für das Hochamt am Ostersonntag ausgewählte Messe zeichnet sich durch einen „flexiblen“ Charakter aus, das heißt sie kann sowohl mit reiner Orgelbegleitung wie mit Orchesterunterstützung aufgeführt werden. Wenngleich die Pastoralmesse das bekannteste Werk Karl Kempters ist, so ist dem Romantiker auch mit der „Missa Sancta op. 13“ ein Meisterwerk gelungen.

Der katholische Kirchenchor wird den Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Kirche St. Pankratius am Tag der Auferstehung des Herrn mit Solisten sowie mit Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters der Stadt Heidelberg musikalisch mitgestalten. An der Orgel begleitet Wolfram Heid die Musiker. Die musikalische Leitung hat Professor Dr. Stefan Zöllner-Dressler. Die Generalprobe für die Sängerinnen und Sänger findet am Samstag um 14 Uhr im Josefshaus statt. zg