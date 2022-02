Christen beten für Frieden in der Ukraine

Christen beten für den Frieden: Angesichts der Zuspitzung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine und der wachsenden Angst der Menschen vor diesem jetzt bereits ausgebrochenen offenen Krieg und seinen schrecklichen Folgen rufen die christlichen Kirchen zum Gebet für den Frieden auf.

„Wir wollen als Christen verschiedener Konfessionen ein gemeinsames Zeichen für Frieden setzen und in der Öffentlichkeit unsere Stimme erheben. Bürger und Bürgerinnen sind eingeladen, am Bittgebet für den Frieden teilzunehmen“, heißt es in einem Schreiben der Organisatoren in Schwetzingen.

Die Glocken läuten

Am Samstag, 26. Februar, während der Marktzeit von 11.30 bis 12.30 Uhr, halten die Christen aller Konfessionen deshalb eine Mahnwache vor der evangelischen Stadtkirche ab. Mit Glockenläuten, Gebeten und mahnendem Schweigen wollen sie verdeutlichen, dass Kriege Konflikte nicht nachhaltig lösen können, dass es politische, wirtschaftliche und diplomatische Lösungen geben muss.

Es wäre natürlich schön, wenn sich viele Schwetzinger und Bürger aus den Nachbargemeinden dort einfinden, um Solidarität mit den Ukrainern zu zeigen. Als Ansprechpartner vor Ort stehen Margit Rothe, die Diakonin der evangelischen Stadtkirche, der katholische Pfarrer und Dekan Uwe Lüttinger sowie Matthias Störmer, der Pastor der evangelischen Gemeinde am Schlossplatz, zur Verfügung, so die Organisatoren in ihrer Pressemitteilung weiter.. zg