Christine Lambrecht war zu Gast im Hotel „Adler-Post“ in Schwetzingen

Schwetzingen. An prominenten Besuch ist das Hotel „Adler-Post“ eigentlich seit vielen Jahrzehnten gewöhnt. In den vergangenen beiden Jahren ist das aber auch sehr wenig geworden. Umso mehr freute sich Familie Höfer nun, dass eine amtierende Bundesministerin bei ihnen übernachtet. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, die ja aus Viernheim stammt, wählte das Hotel als Standort für einen Besuch in der Heimat aus.

Ministerin Christine Lambrecht (l.) und Tessa Höfer vor dem „Adler-Post“ in der Schlossstraße, © Höfer

Schwetzingen kennt sie ja sehr gut, hatte sie schon mal bei einem Redaktionsgespräch berichtet. Und häufig sei sie auch am „Adler-Post“ vorbeigelaufen und habe sich es für den nächsten Besuch vorgemerkt, erzählte sie Hotelchefin Tessa Höfer, die über die Ministerin und ihre Begleitmannschaft nur Gutes berichtete: „Sie waren alle sehr, sehr nett.“ Sie hofft, dass sie Christine Lambrecht wieder einmal begrüßen kann, wenn diese ihren Vorsatz wahrmacht, die Schwetzinger Festspiele zu besuchen.