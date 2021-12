Churfürstlicher Hofstaat denkt an Senioren

Eigentlich war schon alles geplant, eingeübt und vorbereitet. Viel Herzblut und vor allem viele Proben steckte der Churfürstliche Hofstaat in dieses kleine, aber feine Theaterstück die „Winterfürstin“. Es erinnert zwar an ein Märchen, hat aber viele Bezugspunkte zu unserer Zeit und endet mit einer Überraschung. Doch wieder verhinderte Corona die weihnachtliche Aufführung im GRN-Seniorenheim in Schwetzingen. So konnte der Churfürstliche Hofstaat wieder nur mit einem süßen Adventsgruß den Bewohnern eine kleine Freude bereiten und zeigen, dass der engagierte Verein an sie denkt. Auch für den kurfürstlichen Weihnachtsmarkt war das Stück für die Bühne eingeübt worden. Jetzt hofft der Hofstaat, dass er 2022 wieder mit seinen schönen Kostümen Auftritte vor Publikum abhalten kann. chs

