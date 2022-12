Cindy Baumann ist unterwegs für die Natur

Kreis. Cindy Baumann für den Bereich Schwetzingen und Imme Freundner-Huneke (Sinsheim) heißen die neuen ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten des Rhein-Neckar-Kreises. Sie wurden vom Kreistag in der Sitzung in Sinsheim einstimmig bestellt; ihre Amtszeiten beginnen am 1. Januar 2023 und enden zum 31. Dezember 2028.

Baumann wird die naturschutzfachlichen Aufgaben im Bezirk ihres Vorgängers Dr. Wilfried Schweinfurth auf den Gebieten der Kommunen Altlußheim, Brühl, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, Hockenheim, Ilvesheim, Ketsch, Ladenburg, Neulußheim, Oftersheim, Plankstadt, Reilingen, Sandhausen, Schwetzingen und Walldorf wahrnehmen. Freundner-Huneke folgt Dr. Josef Klebes und ist in gleicher Funktion für die Kommunen Angelbachtal, Epfenbach, Helmstadt-Bargen, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshausen, Sinsheim, Waibstadt und Zuzenhausen zuständig. Beide hatten sich beim Amt für Landwirtschaft und Naturschutz beworben und erfüllen die fachlichen Voraussetzungen für eine Tätigkeit als Naturschutzbeauftragte.

Ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte beraten und unterstützen die Unteren Naturschutzbehörden (UNB) bei der Beurteilung von Vorhaben und Planungen, die mit Eingriffen in den Naturhaushalt verbunden sind, bei Stellungnahmen zu Landschafts- und Grünordnungsplänen sowie bei der Beurteilung von Fachplanungen anderer Verwaltungen. Konkret sind dabei gegenüber der UNB naturschutzfachliche Stellungnahmen zu Einzelbauvorhaben im Außenbereich zu fertigen. Hinzu kommt die fachliche Begleitung bei Vor-Ort-Terminen und Besprechungen.

Die Bestellung der Naturschutzbeauftragten erfolgt für die Dauer von fünf Jahren durch den Kreistag. Naturschutzbeauftragte haben für das Ehrenamt Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen und auf eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 200 Euro monatlich durch das Land. Der Kreis stellt die für ihre Arbeit notwendige mobile und stationäre Büroausstattung im privaten Haushalt (einschließlich Laptop, Kamera, Drucker) und übernimmt den technischen Support. Darüber hinaus ist die Teilnahme an landesweiten Fortbildungsveranstaltungen und Tagungen möglich. zg