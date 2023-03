Coaching für Eltern in Schwetzingen

„Pubertät und Co. – wenn die Umwelt schwierig wird Lösungsorientiertes Coaching für Eltern“, mit diesem Titel ist ein Vortrag überschrieben, der am Donnerstag, 23. März, 19 bis 20.30 Uhr in der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen angeboten wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sind die Kinder erst da, gehen einem viele Fragen und auch Sorgen durch den Kopf. Spätestens mit dem Eintritt in die Pubertät kommen Ängste – was soll bloß aus ihm/ihr werden? Sorgen – das kann doch so nicht weitergehen! Hilflosigkeit – ich verstehe mein eigenes Kind nicht mehr. Resignation, Verzweiflung bis hin zur Selbstaufgabe oder ein kaputtes Familiensystem können die Folgen sein. Viele scheuen sich vor psychotherapeutischen Maßnahmen oder können einfach keine bis zu neun Monaten währende Wartezeit durchhalten, um einen Therapieplatz zu bekommen. Bis dahin kann sich so manche handfeste Krise oder sogar psychische Störung eingeschlichen haben. Die Lösung ist oft gar nicht so schwer, sie steckt meistens in einem selbst und manchmal ist ein Blick von außen äußerst hilfreich, um die eigenen Stärken und Möglichkeiten zu entdecken. Dafür wird nicht zwingend eine Psychotherapie benötigt. Oft können schon individuelle und lösungsorientierte Coachingprozesse eine hilfreiche Stütze sein. Darum geht es bei diesem Vortrag. Infos und Anmeldung unter 06202/2 09 50.