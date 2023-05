Cocktailabend in Schwetzingen: „Welchen Geschmack hat dein Glaube?“

Schwetzingen. In der katholischen Kirchengemeinde Schwetzingen/ Plankstadt/ Oftersheim fand zum ersten Mal ein „spiritueller Cocktailabend“ statt. Dabei sollten die Teilnehmenden anfangs überlegen, welche Geschmacksrichtung aktuell ihr Glaube hat. Die Ergebnisse waren sehr verschieden: süß und erfrischend, bitter und säuerlich sowie vielfältig und abwechslungsreich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit das Ganze nicht nur theoretisch in Worten bleibt, wurde anschließend der aktuelle Geschmack des Glaubens im Mixen von Cocktails kreativ umgesetzt. Dabei gab es mehrere theologische Impulse von Pastoralreferent Sebastian Binder, welcher ebenfalls das Mixen der verschiedenen Cocktails anleitete. Wie im aktuellen Magazin „Der Schwetzinger“ nachzulesen ist, gehört das Cocktailmixen zu den Leidenschaften des jungen Mannes: „Eines meines Hobbys ist Cocktails zu kreieren und zu mixen. In meiner Studentenzeit habe ich als Barkeeper gejobbt, das war die beste Ausbildung für Seelsorger“, erzählt er von dem Austausch mit Gästen, die ihr Herz mit jedem alkoholischem Getränk mehr zunehmend ausschütteten. Das Spektrum bei dem spirituellen Cocktailabend reichte dabei von bekannten Cocktailklassikern wie Moscow Mule, Caipirinha oder Piña Colada, bis hin zu manchem Geheimtipp. Darüber hinaus bestand die Gelegenheit, mit Angosturabitter einen Drink zu flambieren oder die Getränke mit unterschiedlichen Farbschichten zu gestalteten. Schließlich war für jeden Cocktailgeschmack etwas dabei.

Mehr zum Thema Evangelische Kirche Warum ein Einhorn bei der Konfirmation in Schwetzinge tanzt Mehr erfahren SWR Festspiele Musikhistorischer Stadtrungang durch Schwetzingen: Eine Zeitreise mit klangvollem Ende Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ausstellung (mit Fotostrecke) Kunst im Wege stehend: Neue Objekte in Schwetzingen Mehr erfahren

Zwischen mehreren Mix- und Trinkrunden erfuhren die Anwesenden von Binder einige Tipps und Hintergründe zum Herstellen von Cocktails. Ebenfalls kam natürlich die Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben nicht zu kurz. So wurde beispielsweise anhand von zwei Videos mit Poetry-Slams reflektiert, was im Leben für jeden besonders heilig sei oder wo Gott denn angesichts des vielen Leids auf der Welt zu finden ist. Am Ende der Veranstaltung waren sich alle einig, dass der Abend sehr kurzweilig und gelungen war. Die Teilnehmenden gingen mit einigen spirituellen Impulse nach Hause.