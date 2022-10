Comedy-Führung in Schwetzingen

Schwetzingen. „Die Theres und d’Frau Schäufele“ begeistern am Montag, 3. Oktober, um 14.30 Uhr ihr Publikum, wenn sie im Putzrausch durch den Schlossgarten fegen und die eine oder andere Anekdote aus dem Schloss zum Besten geben. Beim Schlagabtausch in schönster Mundart entschlüpft den Reinigungsfachfrauen so manches lang gehütete Geheimnis. Mit viel Humor spannt die Comedy-Führung den Bogen vom 18. Jahrhundert bis heute.

Die Putzfrauen sind für 14 Euro (ermäßigt 7 Euro) zu erleben. Die Führung dauert eineinhalb bis zwei Stunden und maximal jeweils 25 Personen können daran teilnehmen.