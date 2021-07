Die Commerzbank hat jetzt ein Konzept für das künftige Filialnetz vorgelegt. Und nachdem die Filiale Hockenheim schon vor wenigen Jahren schließen musste, ist nun auch die Schließung der Schwetzinger Filiale in der Dreikönigstraße geplant. Im vierten Quartal. also ab Oktober. will die Bank hier ausziehen. Das Haus ist in Privatbesitz, die Bank ist lediglich in Miete.

Jetzt stehen die

...