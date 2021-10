Schwetzingen. Das Herbstsemester an der Volkshochschule Region Schwetzingen ist schon voll im Gange und auch die neuen Computerkurse für Seniorinnen und Senioren haben begonnen. „Am 1. Oktober ist der Internationale Tag der älteren Menschen“, berichtet der Landtagsabgeordnete der Grünen, Dr. Andre Baumann, der sich mit den Teilnehmenden des Einstiegskurses „Keine Angst vor dem PC und Internet“ austauschte.

Die Gruppe im EDV-Raum ist überschaubar. Vier Teilnehmende sitzen vor ihren Notebooks und folgen den Erklärungen von Kursleiter Dr. Martin Wilmes. „Auf den ersten Blick erscheint das wenig“, erklärt Petra Disch als Abteilungsleiterin. „Aber mit vier Personen ist der Kurs ausgebucht, denn das ist die optimale Gruppengröße, bei der wir eine individuelle Betreuung leisten können.“

„Es geht mir darum, mit der neuen Technik mithalten zu können“, sagt Teilnehmerin Elisabeth Hahn, die zwar einen Laptop zu Hause hat, momentan aber noch Unterstützung bei der Bedienung benötigt. „Da helfen mir die Kinder“, erklärt die 74-Jährige. „Aber es gibt auch viele Menschen ohne Hilfe“, ergänzt Gabriele Baust, die auch teilnimmt.

Baumann erkundigt sich, wie die Teilnehmenden den technologischen Wandel erlebt haben. Diese können sich noch gut an Zeiten erinnern, in denen Computer ganze Räume ausfüllten. „Das waren riesige laute Apparate und es gab nur wenige, die sie bedienen konnten“, berichtet eine Teilnehmerin. Digitale Ticketbuchung, Impfausweise und Kontaktnachverfolgung sind für viele Menschen mittlerweile zur Routine geworden. „Viele junge Leute schauen ja nur noch auf ihr Handy – sogar Eltern auf dem Spielplatz“, berichtet Gabriele Baust. Längst nicht alle Menschen können so souverän mit der neuen Technik umgehen. Das hat auch zu Problemen in der Pandemie geführt: „Wenn man niemanden hatte, der hilft, konnte man nirgendwo hin“, so Elisabeth Hahn.

Was ist denn ein Link?

„Was sind denn für Sie gute Angebote und schlechte Angebote?“, erkundigt sich Baumann. Gabriele Baust hat eine Antwort parat: „Schlecht ist es, wenn da steht: Klicken Sie den Link an und man gar nicht weiß, was ein Link ist.“ Baumanns Schluss: „Für mich ist klar, dass ältere Menschen nicht von der neuen Technik abgehängt werden dürfen. Darum müssen wir immer zwei Seiten berücksichtigen: Die Angebote für die Bürger leicht und barrierefrei zugänglich machen. Und die Menschen ermutigen und befähigen, gut mit der Technik umgehen können. Das klappt hier ganz wunderbar.“