Corona: Ausnahmen für die 2Gplus-Regelung für Geimpfte und Genesene

Schwetzingen. „Das Baden-Württemberg Corona-Verordnungs-Chaos“ überschreibt unser Leser Herbert Semsch eine Reflexion der zurückliegenden Tage und schickt diese mit der Frage „Geht das Chaos nicht auch eine Nummer kleiner?“ per E-Mail an die Redaktion. Und er steht mit dieser Auffassung nicht alleine da.

Am Freitagmittag heißt es 2Gplus unter anderem für den Restaurantbesuch – geimpft und genesen, aber zusätzlich getestet. Am Freitagabend folgt die Lockerung für Menschen, die bereits eine Boosterimpfung bekommen haben: Für sie ist da schon kein Schnelltest mehr notwendig. Diese Verordnung ist ab Samstag, 4. Dezember, gültig. Am Sonntag, 5. Dezember, folgt dann ein weiteres Update: Neben jenen, die geboostert sind, benötigen auch all die Menschen, deren zweite Einzelimpfung weniger als sechs Monate zurückliegt beziehungsweise Genesene, deren Infektion nachweislich maximal vor sechs Monaten war, keinen Schnelltest. Entsprechende QR-Codes per elektronischer „CovPass Check App“ müssen vorgelegt werden. Keine Frage: Es ist nicht leicht, hier den Überblick zu behalten.

Der Schlossgarten Schwetzingen – hier eine Aufnahme von Anfang November – kann von Menschen, deren zweite Einzelimpfung weniger als sechs Monate zurückliegt, und von Genesenen, deren Infektion maximal sechs Monate zurückliegt, ohne vorherigen Schnelltest besucht werden. © Wetzel

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Dr. Andre Baumann aus Schwetzingen verteidigt und verdeutlicht noch einmal die getroffenen Maßnahmen der Landesregierung in einer Pressemitteilung. Er erklärt: „Die Lage ist sehr ernst. Wir müssen dringend die vierte Welle brechen und darum begrüße ich die Corona-Maßnahmen, die in Baden-Württemberg getroffen werden.“ Und er weiß: „Am Wochenende gab es insbesondere wegen der 2Gplus-Regel beim Besuch des Schwetzinger Schlossgartens oder eines Restaurants die eine oder andere Diskussion. Ich bin froh, dass das Sozialministerium die Ordnungsbehörden aufgefordert hat, in der ersten Woche Kulanz zu üben und von der Ahndung von Verstößen zunächst abzusehen“, schreibt Baumann. Ordnungsämter und beispielsweise Gastronomie-Betriebe hätten darum Zeit, sich auf die Regeln vorzubereiten.

So sieht es jetzt aus

Auf Grundlage wissenschaftlicher Expertisen sei die 2Gplus-Regelung präzisiert worden, erklärt der Landtagsabgeordnete weiter. „Personen mit einer Boosterimpfung sind von der Testpflicht bei der 2Gplus-Regelung ausgenommen. Personen ohne Boosterimpfung sind auch ausgenommen, wenn sie einen ähnlichen Immunzustand wie sie Personen mit einer Boosterimpfung haben“, erläutert Baumann. „Dazu zählen also Geimpfte mit abgeschlossener Grundimmunisierung, wenn seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung nicht mehr als sechs Monate vergangen sind. Und dazu Genesene, deren Infektion nachweislich maximal sechs Monate zurückliegt.“ Auch stellt er klar: „Wer also seine zweite Impfung vor weniger als sechs Monaten bekommen hat oder geboostert ist, kann ohne zusätzlichen Schnelltest den Schwetzinger Schlossgarten besuchen.“ kaba

