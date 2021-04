Corona-Fälle in Schwetzingen nehmen ab

Schwetzingen/Region. In der Spargelstadt gibt es derzeit 29 aktuelle Infektionsfälle bei einer Neuinfektion (Stand: 14. April). Das sind zwei weniger als am Vortag. Von den 29 sind fünf jünger als 20 Jahre, sechs älter als 60 und 18 im Alter zwischen 20 und 59. Im Rhein-Neckar-Kreis ist der 7-Tage-Inzidenzwert erneut um sechs Punkte gestiegen und lag am Mittwoch bei 132,6.

In Brühl, Plankstadt, Altlußheim und Ketsch gab es einen Rückgang. Ketsch ist mit nur noch aktuell sechs Fällen positiver Ausreißer, damit ist dort der Inzidenzwert sogar unter 50 gesunken. In Oftersheim ist es gleich geblieben, in Hockenheim fast, der Inzidenzwert bleibt aber wie in Neulußheim auf über 300. Auch in Brühl, Eppelheim und Reilingen gab es Anstiege.

Auch heute, liebe Leser, wollen wir Ihnen Tipps geben, was Sie in der Region noch unternehmen können und was wegen der Corona-Verordnungen nicht erlaubt ist. Diesmal geht es um sportliche Betätigung.

Was ist im Sport erlaubt?: Individualsport wie Joggen, Walken oder Radfahren ist allein, mit Personen des eigenen Haushalts sowie mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten möglich. Golf – zum Beispiel in Oftersheim – darf gespielt werden, auch hier gelten die oben genannten Beschränkungen und Hygieneregeln. Dazu zählt auf dem Oftersheimer Platz, dass außer auf der Runde oder der Driving Range überall Maske getragen werden muss. Weitläufige Anlagen dürfen auch von mehreren Personen unter Einhaltung der Abstandsregeln genutzt werden.

Reitsport ist zulässig, aber auch nur im Freien und mit der geringen Personenanzahl. Die Vereine – etwa in Schwetzingen – lassen nur Mitlieder zu, Gastreiter nicht. Für den Schießsport gilt das Gleiche: Nur im Freien, maximal fünf Leute aus zwei Haushalten. Tennis ist nur auf dem Platz möglich, Hallen sind geschlossen. Draußen darf lediglich Einzel gespielt werden. Doppel lediglich, wenn die Partner aus einem Haushalt kommen. Bei den meisten Vereinen müssen die Mitglieder die Plätze über ein Online-Buchungssystem reservieren, ohne das geht nichts.

Ein Tipp sind die Personal Trainer: Diese Fitnesscoachs dürfen außerhalb von Sportanlagen trainieren, allerdings auch nur mit einer Person, einem Pärchen oder mit Eltern und deren Kindern.

Nicht erlaubt ist: Die Sportplätze der Vereine müssen geschlossen bleiben. Eine Nutzung etwa des Sternalleeplatzes des TV 1864 ist also nicht gestattet, auch wenn dies viele tun. Die sanitären Anlagen und Umkleiden bei den erlaubten Sportanlagen dürfen nicht benutzt werden – Ausnahmen gibt es für die WCs. ali

