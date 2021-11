Corona-Impfaktionen in Plankstadt

Plankstadt. In Plankstadt werden erneut Corona-Impfaktionen durchgeführt: am Donnerstag, 11. November, im Gemeindezentrum in der Zeit von 12.30 bis 18.30 Uhr und am Donnerstag, 2. Dezember, in der Mehrzweckhalle in der Zeit von 9 bis 15 Uhr. Für diese Aktionen ist keine Anmeldung erforderlich. Mitzubringen ist lediglich ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass). Empfohlen wird die Mitnahme der Versichertenkarte und des Impfpasses. In den Einrichtungen der Gemeinde besteht Maskenpflicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen möglich. Für Auffrischungsimpfungen ist ein zeitlicher Abstand von sechs Monaten nach der Zweitimpfung erforderlich. Auskunft darüber, welcher Personenkreis für die Auffrischungsimpfung vorgesehen ist und bei allen weiteren Fragen zum Coronavirus (Covid-19) stehen Ihnen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes unter Telefon 06221/522 18 81 zur Verfügung. Die Impfungen können mit den Impfstoffen von BioNTech, Moderna und Johnson&Johnson erfolgen.