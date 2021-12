Corona-Impfungen für Kinder ab fünf Jahren starten

Rhein-Neckar-Kreis. Der Rhein-Neckar-Kreis beginnt noch in dieser Woche mit den Impfungen gegen COVID-19 von Kindern ab fünf Jahren. Wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte, sind diese vorerst nur mit Terminbuchung in den Impfstützpunkten Rhein-Neckar (Heidelberg, PHV) und Sinsheim möglich. Los geht es bereits am Donnerstag, 16. Dezember.

Kinder von fünf bis elf Jahren erhalten zwei Impfungen mit dem Kinderimpfstoff von Biontech im Abstand von etwa drei Wochen mit einer angepassten, geringeren Dosierung.

„Impfungen für Kinder in diesem Alter stellen uns im Vergleich zu den Impfungen Älterer noch einmal vor neue Herausforderungen. Daher starten wir mit 75 Impfungen pro Tag in einer separaten Kinderimpfstraße in den beiden Impfstützpunkten. Die Kapazitäten möchten wir natürlich zeitnah ausweiten“, erklärt die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss.

In den Impfstützpunkten Rhein-Neckar und Sinsheim starten die ersten Impfungen gegen COVID-19 von Kindern ab fünf Jahren. Dazu wurden die Impfkabinen kinderfreundlich eingerichtet und ein separater Wartebereich geschaffen. © Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

In der laufenden Woche finden diese speziellen Impftermine am Donnerstag, 16. Dezember, und am Freitag, 17. Dezember, in PHV sowie am Samstag/Sonntag, 18./19. Dezember, in Sinsheim jeweils in einem Zeitfenster zwischen 7.30 Uhr und 19.30 Uhr statt.

Ab der kommenden Woche (KW 51) werden Kinder unter zwölf Jahren immer montags und dienstags im ISP Rhein-Neckar sowie mittwochs und donnerstags im ISP Sinsheim jeweils zwischen 7.30 Uhr und 19.30 Uhr geimpft. Buchbar sind die Termine bis Jahresende zunächst nur online unter https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin. Die buchbaren Termine sind seit 12 Uhr freigeschaltet. „Natürlich hätten wir die Infos über den Start der Kinderimpfungen gerne früher bekanntgegeben, doch wir haben tatsächlich erst heute Mittag die für uns zugesagte Lieferung des Kinderimpfstoffs erhalten“, so Dezernentin Kuss weiter.

Zur Impfung mitzubringen sind der Impfausweis und, falls vorhanden, die Krankenkassenkarte des Kindes, ein Lichtbildausweis des Erziehungsberechtigten sowie die Terminbestätigung in ausgedruckter oder digitaler Form.