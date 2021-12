Corona 26 neue Corona-Fälle am Sonntag in Ludwigshafen gemeldet

Keine Entwarnung in Sachen Corona in Ludwigshafen: Auch wenn die Sieben-Tages-Inzidenz am Sonntag leicht unter der von Samstag lag, wurden doch 26 neue Infektionsfälle gemeldet. Die Zahl der Todesopfer liegt in den ersten Dezembertagen unverändert bei 351.

