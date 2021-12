Corona-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis sinkt leicht - zwei Todesfälle

Corona Ausgangssperre für Nicht-Immunisierte in Mannheim wieder aufgehoben

Die Corona-Lage in Mannheim scheint sich zunehmend zu verbessern: Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes sind in der Stadt am Samstag 157 Neuinfektionen gemeldet worden. Am Sonntag waren es 79. Damit hält der zuletzt positive Trend bei der Sieben-Tage-Inzidenz offenbar weiter an.

Mehr erfahren