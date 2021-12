Corona-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis sinkt - Neuinfektionen steigen

Viernheim Video wirbt für Impfung

„Viernheim impft – da mach ich mit!“ Bürgermeister Matthias Baaß ist wie viele Viernheimer davon überzeugt, dass die Schutzimpfung gegen das Coronavirus der beste Weg aus der Pandemie ist. Aber die allgemeinen Informationen zum Virus und zum Impfen kommen bei den Zugezogenen, oft mit Migrationshintergrund, nicht richtig an. Aus diesem Anlass haben der Bürgermeister, die Katholische Kirche in Viernheim, der Verein Lernmobil und die Selbsthilfegruppe „Helping Hands“ einen Videoclip erstellt. Viernheimer Bürger mit Migrationshintergrund werben darin für die Corona-Impfung und geben in verschiedenen Sprachen die notwendigen Informationen weiter. Sie erklären, warum Impfen für alle Bürger wichtig ist und wie man einen Impftermin, zum Beispiel für das Impfzentrum im Bürgerhaus, bucht. Der QR-Code zum Terminvergabeportal wird am Ende des Films ebenso eingeblendet wie der Link zu den ausführlichen Informationen in verschiedenen Sprachen. „Impfen ist kostenlos und dauert nur wenige Minuten“, wirbt Matthias Baaß, sich die Zeit zu nehmen für eine Impfung. Kirche, Lernmobil, „Helping Hands“ und auch das Familienbildungswerk verbreiten und verteilen den Link zum Video, um möglichst viele Menschen erreichen zu können. Zu finden ist der Link unter anderem auf der Internetseite der Katholischen Kirche (https://bit.ly/3dYr2UY). Direkt zum YouTube-Video geht es hier: https://youtu.be/ash7svLm0D8. su {element} {furtherread}

