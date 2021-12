Corona-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis sinkt um 29,4 – drei weitere Todesfälle

Lampertheim Störmer weiter „sehr besorgt“

Seine persönliche Bewertung der pandemischen Entwicklung in Lampertheim, die er als „dramatisch“ empfindet, zieht Gottfried Störmer nicht zurück. Auch wenn Landrat Christian Engelhardt der Aussage des Bürgermeisters harsch widersprochen hat – diese sei „an den Haaren herbeigezogen“ (wir berichteten). Und auch wenn in Lampertheim das Impfen und Testen demnächst einen neuen Schub bekommen wird. Aber bei einer Inzidenz von zuletzt 522,9 – an diesem Donnerstag meldet die Kreisverwaltung für Lampertheim weitere 32 Infektionsfälle, nach Viernheim mit 35 die zweithöchste Zahl – sieht Bürgermeister Störmer seine Lageanalyse bestätigt. Zumal der durchschnittliche Inzidenzwert von 386,3 für den gesamten Kreis Bergstraße nicht angibt, wie prekär die Lage speziell in Lampertheim sei. Seinen Appell an die Bevölkerung erhält Störmer denn auch aufrecht: „Impfen, testen, Abstand halten, Maske tragen.“ Auch wer einen Zugang zu 2G-Veranstaltungen habe, dürfe die Lage nicht unterschätzen – selbst Geimpfte könnten das Virus übertragen. Dies habe die Stadt denn auch veranlasst, geplante kulturelle Veranstaltungen erst einmal zu streichen. Nachdem bei der Verleihung des Lampertheimer Kulturpreises zwei Teilnehmer an dem Virus erkrankt seien, habe er dies als unmissverständliche Warnung interpretiert, so der Bürgermeister im Pressegespräch. Auf Besuche etwa von Altersjubilaren durch Vertreter der Verwaltung werde deshalb „bis auf Weiteres“ verzichtet. Nach wie vor seien städtische Ordnungskräfte im Zweischichtenbetrieb unterwegs, um die Einhaltung der Pandemie-Verordnungen zu überwachen, etwa in Gaststätten, im Einzelhandel und an einschlägigen Treffpunkten. Auch werde Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen. Zwar könne die Kommune das Böllern in der Silvesternacht theoretisch untersagen – bislang ist nur der Verkauf von Feuerwerkskörpern verboten –, dennoch zieht es Störmer auch in diesem Fall vor, an die Bürger Lampertheims zu appellieren, das neue Jahr der besonderen Situation entsprechend zu begrüßen und persönliche Verhaltensweisen anzupassen. Sein persönliches Fazit der aktuellen Entwicklung unterstreicht Störmer mit den Worten: „Ich sorge mich sehr.“ Neue Anbieter am Start Der Ankündigung des Kreises Bergstraße, am kommenden Montag, 13. Dezember, ein mobiles Impfteam in die Hans-Pfeiffer-Halle zu entsenden, um Impfwillige dort zwischen 11 und 18 Uhr mit einem Biontech-Vakzin zu immunisieren, begrüßt der Verwaltungschef hingegen ausdrücklich. Er verknüpft dies zugleich mit einem Appell an die Impfbereitschaft der Bevölkerung. Bei einem „lokalen Gesundheitsgipfel“ sei überdies über die Bereitschaft mehrerer Anbieter informiert worden, die Testkapazitäten im Stadtgebiet demnächst auszuweiten. Die Angebote der Bewerber würden zur Zeit durch das Kreisgesundheitsamt geprüft. Obendrein weite das Testzentrum im Lampertheimer Schiller-Café seine Öffnungszeiten aus, nämlich auch auf die Feiertage. So könne man auch an Heiligabend, an den Weihnachtsfeiertagen und am Silvestertag einen Antigen-Schnelltest absolvieren. Lediglich am Neujahrstag sei das Testzentrum auf dem Schillerplatz geschlossen. Unterdessen hat die Verwaltung seit Wochenbeginn flächendeckend sogenannte Lolli-Schnelltests in Kindertagesstätten und Krippen – ob in städtischer oder freier Trägerschaft – eingeführt. Wie Erster Stadtrat und Dezernent für Frühkindliche Bildung, Marius Schmidt, im Pressegespräch informiert, soll diese Teststrategie präventiv wirken und entspricht der Absicht, „dass wir das Virus gar nicht erst in der Kita haben wollen“. Die Betreuungseinrichtungen sollten somit nicht zu Treibern der Pandemie werden. Bürstadt habe sich der Initiative angeschlossen. Hierdurch seien Preisnachlässe bei der Beschaffung von Wattestäbchen möglich gewesen, mit denen den Kindern ein Mundabstrich entnommen wird. Für die Teststrategie habe die Stadt 60 000 Euro bereitgestellt, die Hälfte der Kosten werde über einen Landeszuschuss beglichen. Nunmehr würden Kinder mit dem Einverständnis ihrer Eltern jeweils montags und mittwochs getestet, solange die Inzidenzwerte für Lampertheim hoch seien. Ein Gutteil der Elternschaft habe der Testung, die nicht verpflichtend ist, zugestimmt. Die ersten Tests in dieser Woche hätten keine Auffälligkeiten gezeigt, so Schmidt.

